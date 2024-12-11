Российские военные помогли жителям Суджанского района Курской области получить медпомощь.

Российские десантники из Уссурийска эвакуировали мирных жителей с территории освобождённого населенного пункта Николаево-Дарьина. Соответствующее заявление сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны сделали через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что указ командования выполнен силами 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в зоне проведения специальной военной операции. Известно, что военнослужащие в конце января 2025 года получили контроль над селом, расположенным в Суджанском районе Курской области. На тот момент на участке все ещё оставались мирные граждане, которые не успели эвакуироваться при захвате района подразделениями Вооруженных сил Украины в августе прошедшего года.

Все это время, более шести месяцев, мирное население находилось в заложниках у армии киевского режима. Иностранные бойцы которые прикрывались людьми как живым щитом, однако никакой необходимой помощи им не оказывали. В разговоре с десантниками потерпевшие подтвердили информацию о том, что ВСУ издевались над ними и многих убивали. В результате в Николаево-Дарьино остался только один мужчина, который чудом спасся от гибели, остальных ликвидировали украинские военнослужащие. В настоящее время мирных российских граждан в тыловую зону, где им оказали медицинскую помощь и направили в социальные центры для реабилитации.

Минобороны показало кадры боевой работы САУ "Акация".

Фото и видео: Минобороны России