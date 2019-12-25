Депутаты не смогли разработать "тепловую карту" с наиболее заснеженными местами Петербурга

Вопросом займется комитет по информатизации и связи.

"Тепловую карту" по уборке снега в Петербурге создать не удалось. Об этом на заседании в ЗакСе 16 марта сообщил спикер Александр Бельский.

Ранее в городском парламенте создали две рабочие группы. Одна должна была решать вопросы с вывозом мусора, а вторая — с уборкой снега. Депутаты разработали "тепловую карту", на которой в режиме реального времени появляются точки с наиболее замусоренными участками. Создать такую же карту для снега оказалось сложнее. Объема информации оказалось слишком много.

Достаточно большой объем базы данных, которых на уровне депутатского корпуса реализовать не представляется возможным. Александр Бельский.

Количество обращений по мусору составляло около 30 тысяч.

Снежной картой займется комитет по информатизации и связи.

Ранее стало известно о том, что в комблаге пообещали больше не складировать снег в Шуваловском лесу.

Фото: Piter.tv