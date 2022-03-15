В комблаге пообещали больше не складировать снег в Шуваловском лесу

Местные жители считают, что хранение снега на участке нанесло ущерб природе.

Участок на Шуваловском проспекте больше не будут использоваться в качестве снегоприемного пункта. Об этом сообщил депутат ЗакСа Николай Бондаренко. Ему удалось договориться с комитетом по благоустройству.

Чиновник указал, что горы снега складировали около территории, которая имеет статус ЗНОП. Пункт был открыт по согласованию комитета с ГУ МЧС по Петербургу и администрацией Приморского района. Они договорились, что снег будет храниться не более 180 дней.

Бондаренко попросил оценить экологический ущерб от такого размещения, привлечь ответственных лиц к ответственности и представить план устранения нарушений. Как доложили депутату, с 16 февраля снег больше не завозят на территорию. Накопленные снежные массы частично убрали. Из-за солнечной погоды снег начал таять. Теперь жители обеспокоены тем, что загрязненные талые воды попадут за пределы пункта. В связи с этим Николай Бондаренко решил обратиться в прокуратуру.

Ранее складированием снега в Шуваловском лесу были недовольны жители. По их мнению, грязный снег может вредить окружающей среде: почвам и деревьям. В Смольном считают, что хранение соответствует санитарным нормам.

Видео: ВКонтакте / Николай Бондаренко

Фото: ВКонтакте / ЖК Шуваловский ЖКШ