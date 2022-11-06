"Снежный" пункт Петербурга принял первый грузовик со снегом

На точку привезли 17 кубометров снега.

Снегоприемный пункт на проспекте Ленина в Зеленогорске принял первую "поставку" снега из Северной столицы. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по энергетике Санкт-Петербурга.

Всего в регионе действует 11 снегоплавильных пунктов и 7 объектов для приема снега. Они расположены почти в каждом районе Петербурга с целью оперативного приема и утилизации снежных массивов. Производительность всех "снежных" точек составляет 101,5 кубометров снега в день. Для сравнения: первая в начавшемся зимнем сезоне "поставка" составила 17 кубометров.

Ранее мы рассказывали, что Комблаг Петербурга перешел в режим повышенной готовности из-за похолодания. Сегодня коммунальные службы города приступили к обработке дорог и тротуаров специальными антигололедными средствами.

Фото: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"