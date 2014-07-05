Комблаг Петербурга перешел в режим повышенной готовности из-за похолодания

Учитывая ожидаемое снижение температуры, коммунальные службы приступили к обработке дорог и тротуаров специальными антигололедными средствами.

Погода в Петербурге претерпела резкие изменения: после длительного периода аномально теплой погоды, накануне город накрыл мороз, несмотря на незначительное количество выпавшего снега — около полутора сантиметров, пишет spb.aif.ru.

Председатель комитета по благоустройству Петербурга Сергей Петриченко прокомментировал ситуацию: "Зима наконец вступила в свои права в нашем городе. Теплая погода сменилась холодом, хотя снегопада было совсем немного — примерно полтора сантиметра".

С 18:00 3 декабря городские дорожные и садово-парковые службы были переведены в состояние повышенной готовности. Учитывая ожидаемое снижение температуры, коммунальные службы приступили к обработке дорог и тротуаров специальными антигололедными средствами. Эти мероприятия начались заблаговременно, учитывая необходимость времени для обработки всех участков.

Сергей Петриченко акцентировал внимание на важности обеспечения безопасности всех участников дорожного движения. Особенное внимание уделяется тротуарам, пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта, социальным объектам и прилегающим территориям, а также опасным участкам дороги, таким как путепроводы и зоны торможения перед перекрестками.

Глава комитета по благоустройству также заверил, что городские предприятия работают в зимнем режиме и полностью готовы оперативно реагировать на любые изменения погодных условий. В настоящий момент за состоянием городских улиц следит 666 единиц специализированной техники и 921 рабочий.

Несмотря на принятые меры по борьбе с гололедом, колебания температуры вблизи нуля градусов могут способствовать образованию ледяной корки на некоторых участках. Поэтому всем участникам дорожного движения необходимо проявлять особую внимательность и осторожность.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские дворы защитят от обледенения.

Фото: комитет по благоустройству Петербурга