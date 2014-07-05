Петербургские дворы защитят от обледенения

Специалисты ГАТИ проведут выборочные проверки выполненных работ к 7 декабря, когда метеорологи ожидают окончательного наступления зимних условий.

Наступление фактической зимы сопровождается резкими перепадами температуры, что приводит к образованию гололеда. Для предотвращения негативных последствий обледенения, вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин поручил Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) выдать задания в системе контроля уборки дворов.

Районные жилищные агентства обязаны до 6 декабря провести профилактические мероприятия по обработке проездов и подходов во дворах специальными антигололёдными составами. Особое внимание будет уделено территориям рядом с детскими садами, школами и выходами из жилых зданий. Кроме того, меры по предотвращению обледенения затронут тротуары вблизи станций метрополитена и перехватывающих паркингов.

Специалисты ГАТИ проведут выборочные проверки выполненных работ к 7 декабря, когда метеорологи ожидают окончательного наступления зимних условий.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге муниципалитеты устраняют нарушения активнее частных собственников.

Фото: ГАТИ