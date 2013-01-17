В Петербурге муниципалитеты устраняют нарушения активнее частных собственников

Муниципальные власти активнее, чем частные собственники, устраняют нарушения на своих территориях. Об этом рассказали в ГАТИ Петербурга 29 ноября.
Восемь нейросетевых комплексов "Городовой" в завершившемся агротехническом периоде проверяли частные территории и земли в ведении муниципальных образований (МО) по 186 маршрутам во всех районах. Так, с 15 апреля по 8 ноября вынесено 120 постановлений за плохое содержание асфальта.
Количество территорий между частниками и МО примерно одинаковое: 54 у первых и 66 – у вторых. Однако в ходе выборочного анализа мест нарушений выяснилось, что органы местного самоуправления ремонтируют асфальт активнее.
Так, инспекторы выявили пять из шести случаев устранения нарушений на землях общего пользования и всего три из восьми – на частных.
Все не устраненные нарушения и выявленные вне агротехнического периода останутся на контроле инспекторов для работы в рамках профилактики, а также войдут в маршрут "Городового" следующей весной.
Пресс-служба ГАТИ Петербурга
Ранее на Piter.TV: в Петербурге за неделю устранили более 270 нарушений правил благоустройства.
Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга
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