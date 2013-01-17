Инспекторы выявили пять из шести случаев устранения нарушений на землях общего пользования и всего три из восьми – на частных.

Муниципальные власти активнее, чем частные собственники, устраняют нарушения на своих территориях. Об этом рассказали в ГАТИ Петербурга 29 ноября.

Восемь нейросетевых комплексов "Городовой" в завершившемся агротехническом периоде проверяли частные территории и земли в ведении муниципальных образований (МО) по 186 маршрутам во всех районах. Так, с 15 апреля по 8 ноября вынесено 120 постановлений за плохое содержание асфальта.

Количество территорий между частниками и МО примерно одинаковое: 54 у первых и 66 – у вторых. Однако в ходе выборочного анализа мест нарушений выяснилось, что органы местного самоуправления ремонтируют асфальт активнее.

Так, инспекторы выявили пять из шести случаев устранения нарушений на землях общего пользования и всего три из восьми – на частных.

Все не устраненные нарушения и выявленные вне агротехнического периода останутся на контроле инспекторов для работы в рамках профилактики, а также войдут в маршрут "Городового" следующей весной. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

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Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга