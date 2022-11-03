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В Петербурге за неделю устранили более 270 нарушений правил благоустройства
Сегодня, 14:20
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В Петербурге за неделю устранили более 270 нарушений правил благоустройства

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На доме 12к1 по Долгоозерной улице устранены посторонние графические изображения.

За неделю устранили более 270 случаев нарушения городских правил, рассказали в ГАТИ Петербурга 27 ноября. 

Инспекторы ежедневно контролируют соблюдение правил благоустройства и следят за тем, чтобы после проведения работ на улицах и тротуарах укладывался ровный асфальт, а газоны восстанавливались. 

Так, в период с 18 по 22 ноября инспекторы добились устранения 278 проблем благодаря профилактической работе. В частности, производитель работ на улице Руднева заасфальтировал участок тротуара у пешеходного перехода. А на доме 12к1 по Долгоозерной улице устранены посторонние графические изображения. 

Около здания на улице Велещинского, 9/13А, в Кронштадте убраны строительные леса и ограждение.  

Ранее на Piter.TV: почти 300 профилактических визитов провели инспекторы ГАТИ в агротехническом периоде 2024 года. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: благоустройство, гати петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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