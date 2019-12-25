Почти 300 профилактических визитов провели инспекторы ГАТИ в агротехническом периоде 2024 года

Во время этих встреч инспекторы разъяснили требования законодательства и указали на обнаруженные нарушения, однако санкций за них не последовало

Знание и соблюдение норм законодательства по благоустройству играют важную роль в поддержании эстетики и комфорта Петербурга. Это особенно актуально при выполнении различных видов работ и эксплуатации имущества. За прошлый агротехнический сезон, характеризующийся интенсивностью проведения работ в городе, сотрудники ГАТИ организовали 286 профилактических мероприятий, информирует пресс-служба инспекции.

Во время этих встреч инспекторы разъяснили требования законодательства и указали на обнаруженные нарушения, однако санкций за них не последовало. Основная цель таких визитов заключалась в предупреждении нарушений, а не в применении штрафных мер.

Важно отметить, что инициаторами этих мероприятий стали сами предприниматели и организации, воспользовавшись специальным сервисом. Это демонстрирует высокий уровень ответственности бизнеса перед городом.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборгском районе Петербурга выявили 33 нарушения правил парковки во дворах.

Фото: ГАТИ