В Выборгском районе Петербурга выявили 33 нарушения правил парковки во дворах

На 17 из проблемных участков муниципальными властями и администрацией района уже проведены работы по восстановлению благоустроенного вида территории и предотвращению повторных нарушений

Благодаря контролю за парковкой во дворах Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) не только выявляет нарушителей, но и определяет зоны, где нарушения происходят чаще всего. В Выборгском районе Санкт-Петербурга было выявлено 33 таких проблемных участка. На 17 из них муниципальными властями и администрацией района уже проведены работы по восстановлению благоустроенного вида территории и предотвращению повторных нарушений, сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Так, на Кантемировской улице водители превратили часть газона в импровизированную парковку, засыпав его щебнем. Власти оперативно отреагировали, восстановив газон и установив ограждение.

На Болотной улице автовладельцы пытались увеличить парковочные места за счёт газонов, что привело к распространению грязи по всей улице в дождливые дни. Чтобы предотвратить подобные инциденты, местные власти установили полусферы и привезли свежий грунт. Весной на этом участке ожидается появление новой травы.

Работы по восстановлению оставшихся участков планируется завершить в следующем агротехническом сезоне.

Ранее мы сообщили о том, что контроль уборки улиц в Петербурге будет проходить онлайн.

Фото: ГАТИ