Контроль уборки улиц в Петербурге будет проходить онлайн

Отдел внедрения сквозных технологий ГАТИ интегрировал данные уборочных машин с видеоматериалами камер наблюдения "Безопасного города".

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) осуществляет региональный контроль за процессом уборки улично-дорожной сети. Ежедневно инспекторы лично проверяют состояние дорог и тротуаров во всех районах города. Теперь в центральной части города им будет помогать новое цифровое средство.

Отдел внедрения сквозных технологий ГАТИ интегрировал данные уборочных машин с видеоматериалами камер наблюдения "Безопасного города". Когда уборочная машина проезжает мимо камеры, система делает снимок потока видео — таким образом фиксируется состояние улицы после уборки. Фото "до" уборки система автоматически создает, перематывая видео на 30 минут назад.

Результатом является карта с данными о маршруте уборочной техники. Качество выполненной работы оценивается путем сравнения фотографий "до" и "после". Все выявленные недостатки немедленно передаются начальникам уборочных бригад для оперативного устранения.

Эта новая цифровая технология позволяет оперативно отслеживать процесс уборки улиц и тротуаров, а также оценивать качество выполненных работ в режиме реального времени.

Ранее мы сообщили о том, что с 15 ноября движение закроют в Центральном и Петродворцовом районах.

Фото: ГАТИ