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"Тепловая карта" поможет выявить самые замусоренные дворы
Сегодня, 14:36
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

"Тепловая карта" поможет выявить самые замусоренные дворы

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Одна точка на карте — одно обращение.

ЗакС Петербурга запустил обещанную "тепловую карту", на которой отмечаются проблемные места по вывозу мусора. Информация обновляется на основе мониторинга обращений граждан в комитет по природопользованию и на портал "Наш Санкт-Петербург". 

Карта позволит показать, какие районы оказались самыми проблемными, и как проводится "мусорная реформа". 

Мы сможем понять, какие структуры лучше справляются с вывозом мусора, насколько эффективна сегодняшняя система, как выполняют свои обязательства региональный оператор и управляющие компании.

Александр Бельский, спикер ЗакСа.

Посмотреть карту можно здесь

Напомним, в ЗакСе решили создать рабочую группу для борьбы со снегом и мусором. 

Фото: Piter.TV

Теги: закс, мусор, тепловая карта
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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