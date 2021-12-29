"Тепловая карта" поможет выявить самые замусоренные дворы

ЗакС Петербурга запустил обещанную "тепловую карту", на которой отмечаются проблемные места по вывозу мусора. Информация обновляется на основе мониторинга обращений граждан в комитет по природопользованию и на портал "Наш Санкт-Петербург".
Карта позволит показать, какие районы оказались самыми проблемными, и как проводится "мусорная реформа".
Мы сможем понять, какие структуры лучше справляются с вывозом мусора, насколько эффективна сегодняшняя система, как выполняют свои обязательства региональный оператор и управляющие компании.
Александр Бельский, спикер ЗакСа.
Посмотреть карту можно здесь.
Напомним, в ЗакСе решили создать рабочую группу для борьбы со снегом и мусором.
Фото: Piter.TV
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