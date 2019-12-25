ЗакС Петербурга: увеличение резервного фонда позволит решить важные задачи

В целом на борьбу с коронавирусом за год город потратил 117 млрд рублей.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга в первом чтении приняли закон "О приостановлении действия пункта 2 статьи 20 Закона Санкт-Петербурга "О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге". Об этом в среду, 23 июня, сообщили в аппарате вице-губернатора города Эдуарда Батанова.

Таким образом, до 1 января 2022 года власти Петербурга могут потратить на борьбу с пандемией по коронавирусу больше 3% от всех расходов в бюджете.

Ранее вице-губернатор Эдуард Батанов заявил, что денег из резервного фонда правительства Петербурга на борьбу с пандемией коронавируса хватит до октября 2021-го года. На данный момент из 20,3 млрд рублей в резервном фонде осталось 7,9 млрд. Большинство средств будет направлено на медицину.

Недавно Piter.tv писал. что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 35 тыс. человек.

Фото: Piter.tv