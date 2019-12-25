За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 35 тыс. человек

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 35694 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 24330 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что количество вакцинировавшихся от коронавируса в Петербурге растет. Председатель комитета по здравоохранению отметил, что был бы больше рад, если бы такой результат был несколько месяцев назад.

Фото: Piter.TV