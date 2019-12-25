  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 35 тыс. человек
Сегодня, 10:02
186
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 35 тыс. человек

0 0

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 35694 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Операторы обработали 24330 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что количество вакцинировавшихся от коронавируса в Петербурге растет. Председатель комитета по здравоохранению отметил, что был бы больше рад, если бы такой результат был несколько месяцев назад.

Фото: Piter.TV

Теги: диагностика, коронавирус
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии