Количество вакцинировавшихся от коронавируса в Петербурге растет

За последнее время в городе сильно повысилась заболеваемость.

В городе выросло количество вакцинировавшихся от коронавируса на 17%. Об этом заявил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире на телеканале "Санкт-Петербург".

Но я бы больше радости испытал, если бы это произошло несколько месяцев назад и сейчас бы мы не сталкивались с такими цифрами Дмитрий Лисовец, глава комитета по здравоохранению

На момент прошлой недели в городе сделали прививку около 770 тысяч человек, из которых 654 тысячи завершили этап вакцинации состоящий из двух прививок. За последнее время в городе сильно повысилась заболеваемость, последний раз такой уровень был в марте 2021 года, но граждане прививаться пока не торопятся.

О местах, где можно привиться в Санкт-Петербурге можно узнать на портале госуслуг и здоровье петербуржца, также на нашем сайте вы можете прочитать какие рекомендации выработал Минздрав по ревакцинации от коронавируса.

Фото: Piter.tv



