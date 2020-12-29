ЗакС Петербурга одобрил кандидатуру Бориса Пиотровского на пост вице-губернатора по культуре и спорту

На прошлой неделе его кандидатуру выдвинул губернатор Александр Беглов. Он также находился на заседании парламентариев.

Законодательное собрание Петербурга утвердило Бориса Пиотровского на должность вице-губернатора, отвечающего за культуру и спорт. Заседание проходит сегодня, 20 января, в Мариинском дворце.

Кандидатуру поддержали 35 депутатов, 8 проголосовали "против", 1 воздержался. С сентября 2020-го года Пиотровский-младший работал в комитете по культуре города. Он отметил, что для него в приоритете сохранением памятников культуры и создание новых музеев в городе, причем не только в центре. В целом он за политику "взвешенности", которую, по мнению чиновника, и проводит губернатор Петербурга. Пиотровский сменит на посту Владимира Кириллова, который перешел на новую работу.

Также на заседании согласовали кандидатуры Станислава Казарина, который будет курировать комитет по информатизации и связи, и Сергея Дрегваля. Он будет отвечать за комитет по энергетике и комитет по тарифам.

Депутата Бориса Вишневского возмутило то, что вице-губернаторов выбирают в такой спешке.

Фото: Instagram / @bpiotrovsky