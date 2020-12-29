Депутата Бориса Вишневского возмутила спешка в утверждении вице-губернаторов Петербурга

О том, что в администрации города планируются кадровые перестановки, стало известно в конце прошлой недели. На общение с кандидатами, по словам Вишневского, всего 20 минут.

В Законодательном собрании Петербурга проходит утверждение кандидатуры Станислава Казарина на пост вице-губернатора города. Депутат Борис Вишневский во время своего выступления на трибуне возмутился тем, что утверждение кандидатов проходит в такой спешке. По его словам, требуется время, чтобы пообщаться со специалистом, задать вопросы, проанализировать и решить, голосовать за него или же нет. По факту же вся процедура проходит в очень сжатые сроки.

Планируется, что Станислав Казарин будет курировать комитет по информатизации и связи Петербурга, за который сейчас и отвечает, но в качестве председателя ведомства. Парламентарий поинтересовался, зачем городу вице-губернатор, который курирует всего одно направление, так как обычно в его зоне ответственности как минимум несколько комитетов. Кандидат ответил, что информатизация, цифровизация является одним из приоритетов развития всей России, о чем ранее заявлял Владимир Путин. Перед комитетом стоит очень большой объем работы, который касается всех сфер жизни.

Максим Резник поинтересовался, каких политических взглядов придерживается Казарин. По словам чиновника, их можно охарактеризовать тремя словами: порядочность, честность и здравый смысл. Депутат Оксана Дмитриева заметила, что для нее, хоть она и представитель оппозиции, главное не политические взгляды, а профессионализм. По ее мнению, на данный момент в городе есть серьезные проблемы по созданию информационных систем, нет координации между ведомствами.

Ранее ЗакС одобрил кандидатуру Дрегваля на должность "энергетического" вице-губернатора Петербурга.

Фото: пресс-служба ЗакСа СПб