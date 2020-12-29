ЗакС одобрил кандидатуру Дрегваля на должность "энергетического" вице-губернатора Петербурга

Кандидата представил губернатор Александр Беглов.

В среду, 20 января, Законодательное собрание Петербург большинством голосов одобрило кандидатуру Сергея Дрегваля на пост вице-губернатора Петербурга. Заседание проходит в Мариинском дворце, сообщил корреспондент Piter.TV.

Кандидата представил губернатор Александр Беглов. Он отметил, что Дрегваль в течение двух месяцев занимал должность его советника. Ранее он работал в ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала". По словам чиновника, предстоящая приватизация государственных унитарных предприятий никак не отразится на тарифах.

"За" утверждение проголосовали 33 парламентария, 11 высказались "против".

Прямо сейчас проходит презентация кандидата на пост вице-губернатора Станислава Казарина, который будет курировать комитет по информатизации и связи.

Фото: mrsk-ural.ru