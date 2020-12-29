Беглов предложил Станислава Казарина на должность вице-губернатора Петербурга

Чиновник работает в Смольном с декабря 2019-го года.

Губернатор Петербурга предложил еще одну кандидатуру на пост вице-губернатора города. Речь идет о председателе комитета по информатизации и связи Станиславе Казарином, сообщила пресс-служба Смольного 18-го января.

Кандидатуру представили на согласование в Законодательном собрании. По предложению градоначальника, Казарин будет также отвечать за информатизацию и связь, но уже на более высокой должности.

На данный момент за направление отвечает вице-губернатор Валерий Пикалёв. В его зону ответственности также входит комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики и комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

С прошлой недели в администрации города наметились кадровые перестановки. Стало известно об уходе вице-губернатора Владимира Кириллова. Вместо него на должность губернатор предложил Бориса Пиотровского, который на данный момент работает первым заместителем председателя комитета по культуре. Также появилась кандидатура на незакрытую должность вице-губернатора, отвечающего за энергетику и тарифное регулирование. На это место Александр Беглов предложил Сергея Дрегваля.

Фото: gov.spb.ru