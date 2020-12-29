Против кандидатуры Станислава Казарина на должность вице-губернатора Петербурга проголосовали 15 депутатов

Всего в голосовании приняли участие 43 парламентариев.

В среду, 20 января, Законодательное собрание Петербург большинством голосов одобрило кандидатуру Станислава Казарина на пост вице-губернатора Петербурга. "За" проголосовали 27 депутатов, 15 — "против", 1 — "воздержался", передал корреспондент Piter.TV.

Вице-губернатор будет курировать комитет по информатизации и связи. На данный момент Казарин отвечает за него, но в качестве председателя ведомства.

Ранее чиновник ответил на вопрос Бориса Вишневского о том, зачем городу отдельный вице-губернатор всего для одного комитета.

Также законодатели утвердили Сергея Дрегваля на пост "энергетического" губернатора. Он получил большую поддержку парламентариев.

Фото: gov.spb.ru