Против кандидатуры Станислава Казарина на должность вице-губернатора Петербурга проголосовали 15 депутатов

В среду, 20 января, Законодательное собрание Петербург большинством голосов одобрило кандидатуру Станислава Казарина на пост вице-губернатора Петербурга. "За" проголосовали 27 депутатов, 15 — "против", 1 — "воздержался", передал корреспондент Piter.TV.
Вице-губернатор будет курировать комитет по информатизации и связи. На данный момент Казарин отвечает за него, но в качестве председателя ведомства.
Ранее чиновник ответил на вопрос Бориса Вишневского о том, зачем городу отдельный вице-губернатор всего для одного комитета.
Также законодатели утвердили Сергея Дрегваля на пост "энергетического" губернатора. Он получил большую поддержку парламентариев.
Фото: gov.spb.ru
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