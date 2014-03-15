Вице-губернатор Евгений Разумишкин проведет прямую линию 15 августа

Вопросы можно отправить на страницу Евгения Разумишкина в соцсети "ВКонтакте".

В четверг, 15 августа, вице-губернатор Северной столицы Евгений Разумишкин проведет прямую линию. Она начнется в 20:00. Об этом сообщили в tg-канале "Пиотровский Online".

Евгений Разумишкин координирует и контролирует деятельность жилищного комитета, комитета по благоустройства, ГАТИ, государственной жилищной инспекции, государственной технической инспекции, комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Жители города могут задать вопросы чиновнику. Их нужно отправить на страницу Евгения Разумишкина в соцсети "ВКонтакте". Кроме того, вопросы можно задать по телефону 246-79-49.

Трансляция прямой линии пройдёт в эфире телеканала "Санкт-Петербург" и в группе Правительства города.

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Фото: Telegram / Пиотровский Online