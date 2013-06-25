Захарова: заявления США о новых санкциях находятся вне правовых рамок

В МИД РФ ценили попытки Вашингтона остановить "Северный поток-2".

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что заявления США о новых санкциях находятся вне правовых рамок. Такое заявление чиновница сделала во время эфира на YouTube-канале "Соловьев Live". Гостья шоу пояснила, что Вашингтон задействовал кнопку по поводу использования химического оружия, чтобы активизировать ограничительную политику против газового проекта "Северный поток-2".

США отстаивают свою повестку. В данном случае это, конечно, находящиеся вне каких-то правовых рамок повестка и заявления относительно введения санкций в связи с применением химического оружия и мифическим отравлением. И все это еще имеет проекцию на "Северный поток - 2". Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Эксперт полагает, что заявления Белого дома не соответствуют положениям американского закона от 1991 года, в котором говорится о применении химического оружия. Для того, чтобы можно было привести закон в действие, у Вашингтона должны быть неопровержимые и доказанные факты. По словам Захаровой, те факты, которые имеют в США, "фактами не являются". В МИД добавили, что Америка увязывает санкции с реализацией коммерческого проекта, работу которого им не удалось остановить сначала экономическими, а затем и политическими методами.

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Видео: YouTube / Соловьёв LIVE