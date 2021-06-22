В МИД напомнили ОБСЕ о языковой квоте для СМИ на Украине

Мария Захарова едва не рассмеялась на пресс-конференции из-за слов генсека ОБСЕ.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили ОБСЕ о языковой квоте для СМИ на Украине. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время выступления на YouTube-канале "Соловьев.Live". Чиновница прокомментировала пресс-конференцию Сергея Лаврова с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид, которая прошла 21 июня.

Слава Богу, на мне была маска, потому что я либо рассмеялась бы – на самом деле, я рассмеялась, либо что-нибудь сказала, когда она сказала, что она не в курсе, отвечая на вопрос о том, что на Украине были закрыты три крупнейших канала. Мы их называем русскоязычными, на самом деле они выполняли все требования по языковой квоте. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В МИД РФ полагают, что для ОБСЕ закрытие телевизионных каналов на русском языке на Украине должно было стать "сигнальной ракетой", так как языковая квота не соответствует требованиям и желаниям местного русскоязычного общества. При этом Москва передавала в ОБСЕ документы об украинском законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в апреле 2019 года. В рамках постановления в Киеве формировалась языковая комиссия, руководящую должность в которой сейчас занимает чиновник Тарас Кремень. С 16 июля на Украине вступает в силу поправка о том, что "языком распространения и демонстрации фильмов в стране является государственный язык".

Лавров прочитал стихотворение к 80-летию начала войны.

Видео: YouTube / Соловьёв LIVE