Захарова заявила об обеспокоенности России осложнением обстановки в Габоне

В МИД России оценили обстановку в африканском регионе.

Россия обеспокоена осложнением обстановки в африканской стране Габон, но рассчитывает на скорейшую стабилизацию. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что информации о пострадавших россиян в этом государстве на текущий момент нет. Однако дипломаты рекомендуют гражданам временно не посещать Габон без острой необходимости.

По данным посольства России в Либревиле, сведений о пострадавших среди находящихся в Габоне граждан Российской Федерации не поступало. Мы рекомендуем нашим соотечественникам временно воздержаться от поездок в эту страну, не вызванных необходимостью. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова считает невозможным накормить планету без продукции из России.

Фото и видео: МИД России