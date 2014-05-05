Захарова считает невозможным накормить планету без продукции из России

В МИД России оценили попытки Запада вытеснить Россию с мировых агропромышленных рынков.

Обеспечить всю планету продовольствием без российской продукции невозможно, однако Москва никогда не использовала этот фактор как политический, в отличие от стран коллективного Запада. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила, что Россия всегда была и остается надежным поставщиком на мировые рынки, в том числе и сельскохозяйственной продукции. В МИД РФ обратили внимание на то, что фиксируют активную дезинформационную кампанию США и сателлитов, которые стремятся вытеснить Россию с мирового продовольственного рынка и открыть преимущественные возможности для собственных компаний.

Годичная истерика вокруг зерновых сделок и якобы помощи Запада "беднейшим странам" была развернута лишь с целью "понизить в глазах мирового сообщества привлекательность РФ как надежного производителя и поставщика сельхозпродукции. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат добавила, что специплисты в России осознаютзначение поставок социально значимых товаров, в том числе продуктов питания для социально-экономического развития государств Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

РФ на саммите G20 намерена добиваться решений по снижению рисков энергобезопасности.

Фото и видео: МИД России