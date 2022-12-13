Захарова заявила о максимальной вовлеченности НАТО в конфликт на Украине

В МИД РФ напомнили о поставках со стороны Запада для ВСУ и тренировках украинских солдат.

Вовлеченность стран Североатлантического военного альянса в украинский конфликт находится на максимальной стадии. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница полагает, что участницы НАТО всеми силами пытаются показать миру то, что они якобы не являются сторонами кризиса в регионе.

Вовлеченность стран НАТО максимальная, провокационная деятельность на протяжении многих лет. Сейчас - прямое руководство киевским режимом, связка по полной. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала поздравление Байдена с Днем государственности Сербии неприкрытым хамством.

Фото и видео: МИД России