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Захарова заявила о максимальной вовлеченности НАТО в конфликт на Украине

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В МИД РФ напомнили о поставках со стороны Запада для ВСУ и тренировках украинских солдат.

Вовлеченность стран Североатлантического военного альянса в украинский конфликт находится на максимальной стадии. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница полагает, что участницы НАТО всеми силами пытаются показать миру то, что они якобы не являются сторонами кризиса в регионе.

Вовлеченность стран НАТО максимальная, провокационная деятельность на протяжении многих лет. Сейчас - прямое руководство киевским режимом, связка по полной.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала поздравление Байдена с Днем государственности Сербии неприкрытым хамством.

Фото и видео: МИД России

Теги: военная помощь, всу, мария захарова, мид, нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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