Захарова заявила о максимальной вовлеченности НАТО в конфликт на Украине

Вовлеченность стран Североатлантического военного альянса в украинский конфликт находится на максимальной стадии. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница полагает, что участницы НАТО всеми силами пытаются показать миру то, что они якобы не являются сторонами кризиса в регионе.
Вовлеченность стран НАТО максимальная, провокационная деятельность на протяжении многих лет. Сейчас - прямое руководство киевским режимом, связка по полной.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Захарова назвала поздравление Байдена с Днем государственности Сербии неприкрытым хамством.
Фото и видео: МИД России
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