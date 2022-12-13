Захарова назвала поздравление Байдена с Днем государственности Сербии неприкрытым хамством

В МИД РФ рассказали о давлении США на Белград и попытке переделать госграницы Сербии.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала поздравление американского президенте Джо Байдена с Днем государственности Сербии неприкрытым хамством и "попыткой неприкрытого давления". Об этом чиновница рассказала в эфире радиостанции Sputnik. Речь идет о том, что лидер Белого дома предложил Александру Вучечу присоединиться к западным антироссийским санкциям и вместе с США "призвать Россию к ответу".

Не только в этом случае, это то, что прорывается наружу, то, что они даже не то, что скрывают, подчеркивают, это один из элементов, на самом деле неприкрытого давления. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По мнению сотрудницы МИД РФ, речь в конкретном случае идет о попытке американских властей переделать Сербию под себя, а даже не под Европу. В качестве метода достижения этой цели Вашингтон выбрал давление под прикрытием евроинтеграционного будущего Белграда. Мария Захарова пояснила, что США хотят насильственным методом изменить государственные границы Сербии и полностью отделить непризнанный регион Косово, якобы освободить эту территорию от контроля Белграда. При этом Белый дом рассчитывает, что такие действия Сербия признает публично.

Захарова: отказавшись от дружбы с Россией, Сербия предаст себя.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik