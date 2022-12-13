Захарова: отказавшись от дружбы с Россией, Сербия предаст себя

По ее словам, нельзя предавать тех, кто никогда не предавал тебя.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, чем грозит Сербии отказ от дружбы с Россией. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik/

По ее словам, нельзя предавать тех, кто никогда не предавал тебя. Так дипломат прокомментировала призыв президента США Джо Байдена к президенту Сербии Александру Вучичу вместе призвать Россию к ответу за конфликт на Украине.

Ни в коем случае не хочу ни за кого говорить, когда речь идет о других странах, народах, но мне кажется, что, отказавшись или предав дружбу с Россией, Сербия предаст себя. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Лавров заявил, что в США признали причастность к диверсиям на "Северных потоках"

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik