Захарова заявила, что недопуск российских спортсменов на соревнования грубо нарушает право

В МИД РФ считают позицию Европы русофобской.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что недопуск российских и белорусских спортсменов на международные соревнования грубо нарушает нормы права, а также это решение вносит раскол в олимпийское движение. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве. Таким образом МИД РФ прокомментировал европейскую инициативу в отношении атлетов. Дипломаты напоминают, что Россия по традиции выступает за равноправное развитие движения спорта.

Мы расцениваем подобные инициативы оголтелых, русофобски настроенных стран не только как попытку оказать давление на МОК, но настрой на внесение раскола в международное олимпийское движение. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ сообщили об отсутствии россиян среди пострадавших от лесных пожаров в Чили.

Фото и видео: МИД России