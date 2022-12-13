В МИД РФ сообщили об отсутствии россиян среди пострадавших от лесных пожаров в Чили

Мария Захарова рассказала о режиме ЧС в стране Южной Америки.

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили об отсутствии россиян среди пострадавших от лесных пожаров в Чили. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель министерства по иностранным делам в Москве Мария Захарова. Чиновница добавила, что говорит о предварительных сведений. Дипломаты отмечают, что с прискорбием принимают поступающие из страны Южной Америки о чрезвычайной ситуации в стране в связи с беспрецедентными лесными пожарами.

Пожары охватили южные регионы страны, количество погибших достигло 27 человек. Ожоги, ранения разной степени тяжести получили около 1 000 человек. По предварительным данным, среди пострадавших российские граждане отсутствуют. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: МИД РФ