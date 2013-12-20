Захарова заявила, что не попала на заседание комитета ООН из-за помех США

В МИД РФ объяснили, что американская сторона устраивает визовые проволочки.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что не попала на заседание комитета ООН по информации из-за помех и визовых проволочек со стороны посольства США. Соответствующими сведениями чиновница поделилась в эфире проекта "Соловьев live". Гостья программы уточнила, что документы запрашивались как обычно. При этом Секретариат ООН сделал все зависящее для того, чтобы принимающая страна ООН (США( выполни ли свои обязательства.

Они же запретили, сделали невозможными прямые авиарейсы, так вот они дали мне визу тогда, когда я даже при самых больших усилиях не смогла бы прибыть в Нью-Йорк до назначенного срока и даже во время назначенного срока. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат пояснила, что из-за невозможности прямого авиасообщения Мария Захарова не успела прибыть на заседание ООН. Виза была выдана слишком поздно, так как руководитель делегации не успела бы вовремя добраться до места проведения мероприятия.

Захарова не исключила ответных санкций в отношении британских журналистов.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

