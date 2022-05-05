В МИД РФ оценили решение Великобритании ввести ограничения в адрес ВГТРК.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова не исключила ответных санкций в отношении британских журналистов. Информацией чиновница поделилась в эфире проекта "Соловьев live" с ведущим Владимиром Соловьевым. В МИД РФ напомнили об ограничениях Лондона в отношении сотрудников ВГТРК. Представитель СМИ спросил у гостьи, не пора ли иностранцам собирать чемоданы.

Давно пора…Очень мы были терпеливы. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что министерство иностранных дел Великобритании сообщило о том, что властями страны вводятся санкции против вещания ВГТРК, а также ряда других российских СМИ и корреспондентов.

Захарова: На Украине вместе с азовцами воюют наемники из Израиля.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

