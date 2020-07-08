Захарова: На Украине вместе с азовцами воюют наемники из Израиля

В МИД РФ рассказали о том, что власти Израиля "не могут не знать" о ситуации.

На Украине вместе с представителями местного национального батальона "Азов" воюют наемники из Израиля. Соответствующее заявление сделала в эфире радиостанции Sputnik официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Все-таки скажу то, что сейчас вряд ли захотят слышать те самые политики, которые раздули сейчас информационную кампанию. Возможно, им будет интересно. Фактически плечом к плечу с боевиками находятся и израильские наемники. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат подчеркнула, что власти Израиля об этом не могут не знать. Она подчеркнула, что видела ролики, фактуру и прочие материалы по ситуации. При этом глава МИД еврейского государства Яир Лапид говорил о том, что ждет извинений российской стороны за высказывание своего российского коллеги Сергея Лаврова. Речь идет о ситуации, при которой лидер МИД РФ в интервью итальянской телекомпании "Медиасет" уведомил СМИ о том, что на территории Украины существует нацификация. Он добавил, что захваченные в плен боевики нацбатальонов носят татуировки с неонацистской символикой.

"Азов" - запрещенное на территории России украинское террористическое, экстремистское, националистическое, радикальное движение.

Захарова предложила Евросоюзу отменить самих себя.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

