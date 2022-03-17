В МИД РФ рассказали о восьмой годовщиневоссоединения полуострова с Москвой.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что будущее Крыма навсегда с Россией. Таким мнением чиновница поделилась с журналистами во время выступления на регулярном брифинге в Москве. Она добавила, что ситуацию не изменят западные санкции и угрозы, которые себе позволяют в США и странах-союзниках. В МИД РФ уточнили, что проводят брифинг в связи с восьмой годовщиной воссоединения Крыма с РФ. Торжественная дата отмечается именно 18 марта.

Нравится это кому-то или не нравится...вопрос закрыт окончательно и бесповоротно. Никакой шантаж, будь то США или их сателлиты, которые возомнили себя какими-то коллективными хозяевами мира, не изменит нашу позицию. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

МИД РФ: спецоперация на Украине не преследует цель разрушить государственность этой страны.

Фото и видео: МИД России

