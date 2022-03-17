МИД РФ: спецоперация на Украине не преследует цель разрушить государственность этой страны

Мария Захарова рассказала о том, что Запад игнорирует официальные объявления российских дипломатов.

В российском внешнеполитическом ведомстве рассказали о том, что специальная военная операция на Украине не преследует цель разрушить государственность этой страны. Такое заявление перед журналистами на регулярном брифинге сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Чиновница добавила, что у Москвы также нет задачи по свержению президента Владимира Зеленского.

Подчеркну еще раз то, что не хотят видеть ни западные СМИ, ни тем более истеблишмент: эта спецоперация не направлена против мирного населения. Она не преследует цель захватить территорию… Мы повторяем это вновь и вновь. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ подчеркнули, что российская сторона визит в западной реакции безучастность в ответ на "зверства украинских подопечных", происходившие на территории Донбасса. Захарова заметила, что на данный момент дипломатические миссии третьих стран занимаются вербовкой иностранцев в "добровольческий корпус Зеленского". По мнению Москвы, киевский режим возложит ответственность за происходящее в Мариуполе на российских военнослужащих.

Захарова считает нецелесообразным комментировать слова о возможности исключения РФ из G20.

Фото и видео: МИД России