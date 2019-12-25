Захарова считает нецелесообразным комментировать слова о возможности исключения РФ из G20

В МИД РФ не стали оценивать вероятность исключения из саммита Большой двадцатки.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает нецелесообразным и бессмысленным комментировать гипотетические возможности относительно исключения РФ из саммита G20 (Большой двадцатки). Такое заявление чиновница сделала в эфире проекта "Соловьев Live".

Я даже не хочу все эти гипотетические заявления комментировать. Потому что это бессмысленно и нецелесообразно - их потуги. Была бы их воля, на Земле остались бы только они. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что накануне глава польского министерства по иностранным делам Збигнев Рау сообщил о ведущейся между странами дискуссии на тему замены Москвы Польшей в Группе двадцати.

Захарова: Россия не ведет активный переговорный процесс с США.

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