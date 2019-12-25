Захарова: Россия не ведет активный переговорный процесс с США

В МИД РФ рассказали об общении с Вашингтоном "точечно".

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что в настоящее время Москва не ведет активный переговорный процесс с Вашингтоном. Между странами ведутся только точечные контакты по отдельно возникающим проблемам. Сведениями чиновница поделилась в эфире проекта "Соловьев Live".

Сейчас никакого активного переговорного процесса, естественно, нет. У нас существуют отдельные контакты и даже не проблемным вопросам, а проблемам - точечные контакты. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Российская представительница уточнила прессе, что те страны, которые отправляют своих наемников и вооружение на территорию Украины, создают себе проблемы своими же руками.

На канале "Украина 24" появилась строка с призывом Зеленского к ВСУ сложить оружие.

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