Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что в настоящее время Москва не ведет активный переговорный процесс с Вашингтоном. Между странами ведутся только точечные контакты по отдельно возникающим проблемам. Сведениями чиновница поделилась в эфире проекта "Соловьев Live".
Сейчас никакого активного переговорного процесса, естественно, нет. У нас существуют отдельные контакты и даже не проблемным вопросам, а проблемам - точечные контакты.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Российская представительница уточнила прессе, что те страны, которые отправляют своих наемников и вооружение на территорию Украины, создают себе проблемы своими же руками.
На канале "Украина 24" появилась строка с призывом Зеленского к ВСУ сложить оружие.
Фото и видео:
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все