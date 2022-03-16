На канале "Украина 24" появилась строка с призывом Зеленского к ВСУ сложить оружие

В СМИ заявили, что бегущую сроку взломали хакеры.

На телеканале "Украина 24" появилась бегущая строка с призывом президента Владимира Зеленского к Вооруженным силам страны и гражданам сложить оружие. Позже информационный портал объявил о том, что ресурс был взломан. в тексте строки политик якобы упоминал о том, что быть президентом оказалось нелегко, так как приходится принимать сложные решения. По мнению "политика", для него больше не осталось никакого завтра, а ситуация стала только хуже после решения Киева вернуть контроль над Донбассом.

Настало время посмотреть в глаза. Не вышло. Стало только хуже…Я советую вам сложить оружие и вернуться к своим семьям. На этой войне не стоит умирать. Я советую вам жить, и я собираюсь сделать то же самое. текст в бегущей строке

Сотрудники телеканала в Telegram-канале считают, что бегущую строку в прямом эфире взломали хакеры противника, после чего решили транслировать зрителям сообщение Зеленского о якобы "капитуляции" Украины. В СМИ заметили, что никто в стране не намерен сдаваться.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости