В Варшаве заявили о возможной замене России Польшей в G20

Збигнев Рау рассказал, что вопрос все еще обсуждается.

В Варшаве заявили о возможной замене России Польшей на саммите G20. Такое заявление перед журналистами во время пресс-конференции сделал глава министерства по иностранным делам Збигнев Рау. Выступление чиновника транслировалось местным телевидением. Спикер уточнил, что в текущий момент между государствами ведется дискуссия относительно возможности замены Москвы в Группе Двадцати.

Этот вопрос появляется не только в польской, но и постепенно в международной дискуссии…Но еще слишком рано окончательно занимать позицию по этому вопросу. Збигнев Рау, глава МИД Польши

Ранее (3 марта) канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил прессе о том, что участникам международного формата G20 стоит обсудить вопрос членства РФ в организации из-за ситуации, происходящей на Украине. А 14 марта власти Индонезии информировали общественность о том, что на правах председателя G20 не намерены включать кризис на Украине в текущую повестку дня.

Великобритания не поддержит резолюцию России по Украине.

Фото и видео: