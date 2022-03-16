Великобритания не поддержит резолюцию России по Украине

Барбара Вудворд рассказала, почему Лондон откажется поддержать российский текст.

Великобритания не поддержит предложенную Москвой резолюцию Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине. Такое заявление в собственном Twitter-аккаунте сделала постоянный представитель Лондона при международной организации. Своей позицией дипломат поделилась с подписчиками в видеообращении. Она объяснила, что находит предложение РФ циничным и считает его игрой "на людских страданиях".

Этот проект - просто отвлечение внимания, и наши украинские коллеги ясно заявили, что считают этот текст оскорблением. Мы поддерживаем их. Барбара Вудворд, пост в Twitter

По мнению британки, поддержка Советом Безопасности ООН российского текста будет на самом деле скрытой поддержкой "российского вторжения" - цитата ТАСС. В Британии уточнили, что категорически отказываются голосовать за данную резолюцию, в которой не признается украинский кризис результатом действий РФ.

Напомним, что международное голосование по резолюции запланировано на 17 марта. Текст должны поддержать не менее девяти членов Совета Безопасности ООН из 15 (пять постоянных и 10 непостоянных), чтобы он считался одобренным.

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Фото и видео: Twitter / Ambassador Barbara Woodward

