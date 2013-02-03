Захарова: Запад ищет поводы для объяснения поставок оружия Киеву

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Запад ищет поводы для объяснения поставок вооружения Киеву, а также своего поведения против Москвы. Соответствующее заявление чиновница сделала в эфире проекта "Соловьев Live". Гостья шоу пояснила, что если США перестанут искать поводы для объяснения своего поведения в отношении России, то сами станут тем государством, которое совершает агрессию "по всем направлениям".
Они все время делают оговорки, что они поставляют вооружение при таких-то условиях Украине. Они, безусловно, так или иначе, держат себя, пытаются, или, по крайней мере, делают вид. Эта часть ими еще не отринута, не отторгнута.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
По словам гостьи эфира, коллективный Запад пытается найти причины проведения своей внешней политики для внутренней аудитории.
Захарова: заявления представителей администрации США надо перепроверять.
Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live
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