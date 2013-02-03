Захарова: Запад ищет поводы для объяснения поставок оружия Киеву

В МИД РФ рассказали, что США ищут оговорки для своих действий против России.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Запад ищет поводы для объяснения поставок вооружения Киеву, а также своего поведения против Москвы. Соответствующее заявление чиновница сделала в эфире проекта "Соловьев Live". Гостья шоу пояснила, что если США перестанут искать поводы для объяснения своего поведения в отношении России, то сами станут тем государством, которое совершает агрессию "по всем направлениям".

Они все время делают оговорки, что они поставляют вооружение при таких-то условиях Украине. Они, безусловно, так или иначе, держат себя, пытаются, или, по крайней мере, делают вид. Эта часть ими еще не отринута, не отторгнута. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По словам гостьи эфира, коллективный Запад пытается найти причины проведения своей внешней политики для внутренней аудитории.

Захарова: заявления представителей администрации США надо перепроверять.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live