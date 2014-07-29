Захарова: заявления представителей администрации США надо перепроверять

В МИД РФ оценили слова постпреда США в ООН про поставки Киеву вооружения.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова полагает, что заявления представителей администрации США надо перепроверять. Такое заявление чиновница сделала в эфире радио Sputnik, комментируя заявления постоянного американского представителя при ООН Линды Томас-Гринфилд. Гостья программы отметила, что часто высказывания высокопоставленных делегатов противоречат итоговым решениям Белого дома. В МИД РФ подчеркнули, что много раз сталкивались с абсурдными ми неадекватными высказываниями Белого дома, поэтому теперь призывают тщательно перепроверять все сделанные заявления на официальном уровне и добиваться от американских коллег официальных ответов на запросы. Мария Захарова добавила, что многие высказывания на самом деле являются лишь политическим ходом, сделанным в поддержку той или иной акции.

Заявления многих политических деятелей нынешней администрации Байдена находятся в прямом противоречии с принимаемыми решениями...Является ли это заявление оторванным от их военной доктрины, является ли оно, наоборот, частью новой доктрины - я даже анализировать это не собираюсь. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что накануне постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила на брифинге прессе о том, что США не будут поставлять вооружения Украине для атаки на российскую территорию. Она добавила, что военная помощь касается лишь защиты ВСУ своей территории.

Фото и видео: Вконтакте / радио Sputnik

