  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Постпред США при ООН: Вашингтон не предоставит Киеву оружие, позволяющее атаковать Россию
Сегодня, 7:06
34
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Постпред США при ООН: Вашингтон не предоставит Киеву оружие, позволяющее атаковать Россию

0 0

Линда Томас-Гринфилд напомнила, что Вашингтон не является стороной конфликта по Украине.

Постпред США при ООН: Вашингтон не предоставит Киеву оружие, позволяющее атаковать Россию. Соответствующее заявление американская представительница сделала во время брифинга с журналистами, созванном по результатам председательства страны на Совете Безопасности в мае. Дипломат напомнила прессе о том, что Вашингтон не намерен становиться одной из сторон конфликта.

Мы не предоставляем вооружения, которые позволили бы украинцам атаковать Россию с территории Украины, и Байден четко дал это понять. Мы не собираемся становиться стороной этого конфликта.

Линда Томас-Гринфилд, постпред США при ООН

Иностранка добавила, что с первого дня США дали понять мировому сообществу, что военная помощь Киеву оказывается в целях обороны от российской агрессии, а также для защиты собственной суверенной территории. Вашингтон продолжит поддерживать Украину и далее.

Лавров: США пытаются выторговать дополнительные условия, что мешает возобновлению СВПД.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
 

Теги: линда томас-гринфилд, оон, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии