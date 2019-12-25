Линда Томас-Гринфилд напомнила, что Вашингтон не является стороной конфликта по Украине.

Постпред США при ООН: Вашингтон не предоставит Киеву оружие, позволяющее атаковать Россию. Соответствующее заявление американская представительница сделала во время брифинга с журналистами, созванном по результатам председательства страны на Совете Безопасности в мае. Дипломат напомнила прессе о том, что Вашингтон не намерен становиться одной из сторон конфликта.

Мы не предоставляем вооружения, которые позволили бы украинцам атаковать Россию с территории Украины, и Байден четко дал это понять. Мы не собираемся становиться стороной этого конфликта. Линда Томас-Гринфилд, постпред США при ООН

Иностранка добавила, что с первого дня США дали понять мировому сообществу, что военная помощь Киеву оказывается в целях обороны от российской агрессии, а также для защиты собственной суверенной территории. Вашингтон продолжит поддерживать Украину и далее.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

