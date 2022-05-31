  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:15
141
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Лавров: США пытаются выторговать дополнительные условия, что мешает возобновлению СВПД

0 0

Глава МИД РФ назвал виновника в препятствиях по развитию ядерной сделки с Ираном.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что США в рамках переговорного процесса по ядерной сделке пытаются выторговать дополнительные условия, что мешает возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соответствующее заявление министр сделал на совместной пресс-конференции в Бахрейне, созванной по результатам рабочей встречи с главой МИД страны Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни.

США пытаются выторговать дополнительные условия, изменив тем самым первоначальный замысел, первоначальное содержание, которое было утверждено Советом Безопасности ООН.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

По мнению российской стороны, препятствия в продлении следки СВПД связаны именно с американской позицией.

Лавров: Путин готов обсуждать Украину с заинтересованными в урегулировании.

Фото и видео: МИД России

Теги: иран, мид, свпд, сергей лавров, ядерная сделка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии