Глава МИД РФ рассказал о контактах между Макроном и Путиным.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что президент Владимир Путин готов обсуждать Украину с заинтересованными в урегулировании конфликта сторонами. Речь идет как о французском лидере Эмманюэле Макроне, так и других европейских и западных коллегах. Чиновник уточнил, что это решение принято несмотря на риторику, которые высказывают иностранные партнеры. Соответствующей информацией глава МИД РФ поделился в рамках интервью с журналистами телеканала TF1.

Путин никогда не отказывает своим коллегам, которые просят о телефонном разговоре или личной встрече. Если Макрон обратится с предложением, я вам гарантированно отвечаю: эта просьба будет поддержана. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр иностранных дел подчеркнул, что российская сторона не навязывается иностранным коллегам. При этом все европейские лидеры из Евросоюза публично обвиняют Москву в агрессии или употребляют воинственную лексику в адрес руководства страны. При этом Лавров считает отношения Макрона с Путиным доверительными.

Лавров: Запад пестовал киевский режим, чтобы создать угрозу для России.

Фото и видео: МИД России