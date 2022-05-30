Лавров: Запад пестовал киевский режим, чтобы создать угрозу для России

Глава МИД РФ рассказал о том, что Запад долго игнорировал обеспокоенности России по безопасности.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что Запад пестовал киевский режим для того, чтобы создать угрозу для России. Таким мнением министр поделился с французскими журналистами во время интервью для телеканала TF1. По словам чиновника, Запад намеревался поставить Москву в подчиненное положение.

Свирепость, с которой Запад стал защищать свое детище в виде киевского режима, показала, что этот режим специально пестовался долгие годы, чтобы создавать угрозу для РФ, подорвать наше законное место в архитектуре безопасности. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Эксперт подчеркнул иностранной прессе, что Россия неоднократно обращала внимание коллег на то, что расценивает действия некоторых государств на Украине как угрозу для своей национальной безопасности. При этом озабоченность Москвы игнорировалась. Лавров пояснил, что РФ просила на протяжении многих лет не создавать из Украины анти-Россию, а также не формировать военную угрозу, угрозу для русского языка, образования и культуры на Украине. Отношение Запада к данным вопросам Лавров счел наплевательским.

Лавров: у Франции инициативная роль в разжигании неонацизма на Украине.

Фото и видео: МИД России

