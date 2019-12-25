Лавров: у Франции инициативная роль в разжигании неонацизма на Украине

Глава МИД РФ считает, что Запад не был настроен на равноправное сотрудничество.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что Франция выполняет инициативную роль в разжигании неонацизма на Украине. Соответствующей информацией чиновник поделился с французскими журналистами в интервью для телеканала TF1. Эксперт напомнил прессе о том, что париж активно предоставляет киевскому режиму вооружение, включая наступательные виды, боевую технику.

К огромному сожалению, в том, что касается разжигания украинского национализма, неонацизма, Франция играет одну из инициативных ролей. Нам печально это видеть. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД РФ заметили, что Франция требует от Украины "вести войну до победного конца", а также нанести российской стороне поражение. По словам Сергея Лаврова, такое поведение говорит о том, что все российские многолетние обращения к Западу с призывом договориться на равноправной основе оказались не просто не услышаны, а сознательно проигнорированы. По мнению министра, Запад никогда не хотел от РФ равноправного содружества и сотрудничества. При этом Лавров видит стремление Парижа проводить политику "стратегической автономии".

Лавров: сроки СВО на Украине обусловлены приказом избегать ударов по гражданским объектам.

Фото и видео: МИД России