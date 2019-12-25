Лавров: сроки СВО на Украине обусловлены приказом избегать ударов по гражданским объектам

Глава МИД РФ рассказал, чем действия армии России отличаются от ВСУ и нацбатов.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что сроки специальной военной операции на Украине обусловлены приказом главнокомандующего категорически избегать ударов по гражданским объектам. Такой информацией чиновник поделился с журналистами французского телеканала TF1.

Да, гибнут люди. Но операция занимает такое время прежде всего потому, что российские военные имеют приказ избегать нападений и ударов по гражданской инфраструктуре. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр иностранных дел отметил, что российским атакам подлежат исключительно военные объекты ВСУ, скопления техники и живой силы противника. Лавров уточнил, что РФ действует иначе по сравнению с ВСУ и местными неонацистскими батальонами, которые используют мирное население в качестве живого щита для себя. В МИД РФ пояснили, что нацбаты Украины размещают тяжелые виды вооружения в жилых кварталах, около школ, больниц и детских садов. Чиновник также напомнил о регулярных обстрелах Донецка.

Лавров: Россия не считает, что путь к возобновлению диалога с Западом отрезан.

Фото и видео: МИД России

