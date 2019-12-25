Лавров: Россия не считает, что путь к возобновлению диалога с Западом отрезан

Глава МИД РФ рассказал о том, как Россия будет судить о европейских партнерах.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что не считает, что путь к возобновлению диалога с Западом отрезан. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами французского телеканала TF1. При этом министр уведомил иностранную прессу о том, что Москва теперь будет судить о европейских намерениях исключительно по практическим делам.

Не хотим сказать, что путь к возобновлению диалога отрезан. Мы извлекли серьезный урок. В этом смысле ситуация поменялась по сравнению с окончанием холодной войны. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр иностранных дел добавил, что Россия стала больше понимать о том, что происходило после исчезновения Советского Союза, а также чем именно в тот период была вызвана "эйфория" в отношениях с Западом. По словам Лаврова, общество говорило про общечеловеческие ценности, общую судьбу европейского региона от Атлантики до Урала и Тихого океана. Эти высказывания сейчас глава МИД РФ считает лишь красивыми словами, так как при воплощении в жизнь этих лозунгов у Европы "проявлялось отторжение".

Лавров: будущее территорий Украины, где осуществляется СВО, решат местные жители.

Фото и видео: МИД России