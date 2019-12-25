Лавров: будущее территорий Украины, где осуществляется СВО, решат местные жители

Глава МИД РФ считает, что местное население должно принять решение о том, при какой власти ему развиваться.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что будущее территорий Украины, на которых осуществляется специальная военная операция, решат местные жители. Соответствующее заявление министр сделал в интервью для французского телеканала TF1.

Где живут люди, которые не хотят разрывать связи с Россией, решать будет население этих областей. Не думаю, что они будут счастливы вернуться во власть неонацистского режима, доказавшего свою полную русофобскую сущность. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров подчеркнул иностранной прессе, что освобождение Донецкой и Луганской народных республик, признанных Россией как независимые государства, является для Москвы безусловным приоритетом.

Лавров: санкции в отношении России из-за Украины едва ли будут сняты.

Фото и видео: МИД России